Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da drone destekli trafik denetimi! 332 sürücüye ceza

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konya’da drone destekli trafik denetimi! 332 sürücüye ceza
​Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda, bekleme yapmamak için yan yollardan gelerek ana yola girmeye çalışan ve şerit ihlali yapan sürücüler mercek altına alındı.

332 sürücüye cezai işlem uygulandı

Gerçekleştirilen drone destekli uygulamalarda kuralları ihlal ettiği tespit edilen 332 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, kural tanımayan sürücüler saniye saniye kayıt altına alındı. Yapılan çalışmalarda, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerinde 30 metre mesafe içinde şerit değiştirme yasağını ihlal eden 128 sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Drone kameralarına yansıyan görüntüler neticesinde sadece şerit ihlalleri değil, trafikte tehlike saçan diğer davranışlar da cezalandırıldı. 

Kural ihalili affedilmedi

 

Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 111 sürücüye, Trafik işaret ve levhalarına uymayan 51 sürücüye, Hatalı şerit değiştiren 28 sürücüye, Motosikleti yayalara ayrılmış alanlarda süren 14 sürücüye ceza kesildi. Toplamda 332 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Trafik kurallarına uymak; sürücülerden yayalara, yol kullanıcılarından toplumun her kesimine kadar herkesin sorumluluğudur. Güvenli bir trafik ortamı için denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi.

(Ali Asım Erdem)

