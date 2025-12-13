GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Karatay’da öğrenciler sabah namazı programında buluşuyor
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Karatay’daki lise öğrencilerine yönelik “Sabah Namazı Buluşmaları” programı düzenleniyor. Etkinlik kapsamında bir araya gelerek tanışma ve kaynaşma fırsatı bulan gençler, birlik ve beraberlik duygusunun gelişimine katkı sağlıyor.

Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu'nun düzenlediği Sabah Namazı Buluşmalarında öğrenciler, sabahın huzur veren sessizliğinde gönüllerini aynı niyette buluşturuyor. Huzurlu bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada gençler hem manevi bir birliktelik yaşıyor hem de güne birlikte başlamanın mutluluğunu paylaşıyor. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu programlar ile gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Sabah Namazı Buluşmalarının gençler arasında dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Başkan Hasan Kılca, "Sabah Namazı Buluşmalarımız, gençlerimizin bir araya geldiği, aynı niyetle saf tuttuğu çok kıymetli bir etkinlik. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesine büyük önem veriyoruz. Onların bu değerlere sahip çıkması, bizim için en büyük kazançtır” dedi.

"Gençlerimizin değerleriyle yetişmesi, bizim en değerli kazanımımız” diyen Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin her alanda donanımlı bir gençlik oluşturabilmek için çalıştıklarını söyledi. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemeyi öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Kılca, "Gençlerimiz ve çocuklarımız, belediye hizmetlerimizin merkezinde yer alıyor. Geleceğimiz olan gençlerin başarıları için gayretli bir çalışma sergiliyoruz. Bu sabah namazı buluşmaları ile de milli ve manevi değerlerine bağlı, maneviyatı güçlü bir gençliğin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sabah namazı programı sonrasında gençlerin gönüllerini ısıtmak, güne sıcak ve güzel bir başlangıç yapmalarını sağlamak için gençlere çorba ikramında bulunuluyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yıl boyunca gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmaların devam edeceğini belirtti.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

