GÜNCEL Haberleri

7’nci sınıf öğrencisine akran zorbalığı: Boynunu mermere çarptı!

Güncelleme Tarihi:

7’nci sınıf öğrencisine akran zorbalığı: Boynunu mermere çarptı!

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre, 7. sınıf öğrencisi Y.E.K. (12), teneffüsün bitiminde sınıfa girmek üzereyken, farklı bir sınıftan bir kız öğrenci tarafından ani bir şekilde itildi. Savrulan küçük çocuk, dengesini kaybederek yere düştü ve boyun bölgesini sert mermer zemine çarparak ciddi şekilde yaralandı.

PARÇALANMA VE İHMAL ZİNCİRİ

Boynunda yara oluşan ve olası bir kırık riskiyle karşı karşıya kalan Y.E.K., yaşadığı acı olayın ardından annesi Çiğdem Filiz ile birlikte darp raporu aldı ve saldırgan öğrenciden şikayetçi olmak üzere polis merkezine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarının, çocuğun anlattıklarını doğruladığı belirtildi.

Ancak anne Çiğdem Filiz'in asıl tepkisi, okul yönetiminin olaya yaklaşımına oldu:

"Benim oğluma bir zarar geliyorsa önce bana haber verilmeli. Okul idaresinin sorumsuzluğu ve ihmalkarlığı yüzünden benim oğlum o acıyı çekerken bir ders boyunca okulda tutuluyor. Okul dağıldıktan sonrasında benim oğlum ağlayarak eve gönderildikten sonra aranıyorum. Bu mağduriyetin duyulmasını istiyorum."

ZORBALIK YİNE YARGIYA TAŞINDI

Anne Filiz, olayın sadece bir itme olmadığını, saldırgan kız öğrencinin daha önce de oğlunun saçını çektiğini ve tokat attığını öne sürdü. Filiz, ayrıca oğlunun daha önce de okulda akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu durumu delillerle birlikte yargıya taşıdıklarını, ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Anne Çiğdem Filiz, oğlunun yaşadığı bu son dehşetin tekrar yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Filiz, okul idaresi ve eğitimcilerin akran zorbalığı konusunu daha ciddiye alması, öğrencilere bu konuda daha etkin önlem ve eğitimler vermesi gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

