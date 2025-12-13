GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da dağda kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti!

Konya’da dağda kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti!
Konya’nın Derbent ilçesinde dağlık alanda kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, adresi bilinmeyen dağlık bir bölgede E.S. isimli şahsın kalp krizi geçirdiği bildirildi.

AFAD ekipleri sevk edildi

Arazi şartları nedeniyle sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşamaması üzerine AFAD Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.



Hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan ekipler, kalp krizi geçiren şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenazesi bulunduğu yerden indirildi

E.S.'nin cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

