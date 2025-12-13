Konya’da dağda kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, adresi bilinmeyen dağlık bir bölgede E.S. isimli şahsın kalp krizi geçirdiği bildirildi.
AFAD ekipleri sevk edildi
Arazi şartları nedeniyle sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşamaması üzerine AFAD Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine ulaşan ekipler, kalp krizi geçiren şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi bulunduğu yerden indirildi
E.S.'nin cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Haber Merkezi