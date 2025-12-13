Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025’te 234 bin hekimden yurt dışına gidenlerin sayısının 412, Türkiye’ye dönen hekim sayısının ise 249 olduğunu bildirdi. Memişoğlu “Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez“ dedi.

TBMM Genel Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bütçe üzerine sunum yaptı.

Bakan Memişoğlu, sunumunda, sağlık sistemini daha etkin, daha erişilebilir ve vatandaş odaklı hale getirmek amacıyla yalnızca son bir yıl içerisinde 86 mevzuat düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirtti. 2002 yılından bu yana, sağlık sisteminde köklü dönüşümler yaşandığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "2002 yılında toplam 379 bin olan sağlık çalışanı sayımızı yaklaşık 5 kat artırarak 1,5 milyona ulaştırdık. Hekim sayımızı 92 binden 234 bine, hemşire ve ebe sayımızı ise 113 bin'den 334 bine yükselttik. Kamuoyunda gündeme gelen, yanlış bir algıyı da düzeltmek isterim. Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez. Resmi kayıtlara göre; toplam 234 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 olmuştur. Buna karşılık, önceki yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249'u bu yıl içinde ülkemize dönerek tekrar sağlık sistemimize katılmıştır” ifadelerini kullandı.

"HASTANELERİN YÜZDE 80'İ YENİLENDİ"



Sağlık altyapısında da önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Memişoğlu, Türkiye'nin 943 hastane, 8 bin 300 aile sağlığı merkezi, 1237 laboratuvar, 973 toplum sağlığı merkezi, 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 327 sağlıklı hayat merkezi, 592 diyaliz merkezi ve 191 ruh sağlığı merkezi ile güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, son 23 yılda mevcut hastanelerin yüzde 80'ini yenilediklerini veya yeniden yaptıklarını ifade etti.

Tüm sağlık tesislerindeki yatak sayısının bugün itibarıyla 270 bini aştığını belirten Memişoğlu, acil sağlık hizmetleri alanında da 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil durum istasyonuyla hızlı ve etkili hizmet verdiklerini, yıl sonuna kadar 857 yeni ambulansı envantere katacaklarını, 2026 sonu itibarıyla da Gökbey helikopter ambulanslarını hizmete alacaklarını bildirdi.

"BİRİNCİ BASAMAK İÇİN 1202 TESİS YAPILACAK”



Bakan Memişoğlu, toplum sağlığının temel direği olan birinci basamak sağlık hizmetlerini çok daha güçlü bir yapıya kavuşturduklarını dile getirerek şöyle devam etti: "Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden oluşan birinci basamak yatırım programımız kapsamında 1202 sağlık tesisimiz bulunmaktadır. Bunlardan 461'inin inşaatı devam etmekte, 628 proje ve arsa, 113'ü ise ihale aşamasındadır. İkinci ve üçüncü basamakta ise toplam 435 sağlık tesisini hizmete almayı planlıyoruz. Bunlardan 165'inin inşaat çalışmaları devam ediyor. 234'ü proje ve arsa aşamasındayken 36'sı ihale aşamasına gelmiştir."

79 BRANŞIN 72'SİNE AYNI GÜN RANDEVU



Yapılan düzenleme ve alınan tedbirlerle randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürdüklerini, bekleyen hasta oranını yüzde 90 azalttıklarını anlatan Memişoğlu, "MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz. Sadece bir günde 2 milyon 800 binden fazla muayene, 18 binden fazla ameliyat ve 500 binin üzerinde görüntüleme gerçekleştiriyoruz. Evde sağlık hizmetlerimizle bugüne kadar 3 milyon 237 bin vatandaşımızın kapısına şifa götürdük." diye konuştu.

Aile hekimini güçlendirdiklerini söyleyen Memişoğlu, "Bugün itibarıyla 8 bin 310 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 763 aile hekimi ile ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu yatırımlar sayesinde aile hekimi başına düşen kişi sayısını 2 bin 889'a kadar düşürdük. Böylece hizmetin niteliğini, erişilebilirliğini ve takip kapasitesini önemli ölçüde artırdık." dedi.

"SEZARYEN ORANI YÜZDE 12 DÜŞTÜ”



Canlı doğum oranlarına değinen Memişoğlu, şunları ifade etti: "2002 yılında 100 bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını 2024 yılında 11,5'e düşürdük. Bu oran, tarihimizin en düşük oranıdır. 2002 yılında 1000 canlı doğumda 31,5 olan bebek ölüm hızını 2024 yılında 8,4'e kadar düşürdük. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Ekim 2024 tarihinde başlattığımız Normal Doğum Eylem Planı neticesinde primer sezaryen oranını ilk kez düşürdük. Sadece son bir yılda yüzde 12,3'lük bir düşüş sağladık, primer sezaryende. Ayrıca 3 bin 400 koordinatör ebe ve 1524 gebe okuluyla anne adaylarını bilinçli şekilde doğuma hazırlıyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZIN YÜZDE 65'İNİN KİLOSU FAZLA"



"İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa" kampanyasının ilk 3 ayında 81 ilde 10 milyondan fazla kişinin boy ve kilo ölçümlerini yaptıklarını belirten Memişoğlu, "Bu ölçümlerin sonucunda vatandaşlarımızın yüzde 65'inin kilosunun fazla olduğunu tespit ettik ve kendilerini sağlıklı hayat merkezlerimizdeki diyetisyenlerimize yönlendirdik" dedi.

Toplum genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için sağlıklı yaşam stratejisi belgesini hazırladıklarını ifade eden Memişoğlu, bu belgeyle beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından kronik hastalıkların önlenmesine kadar gelecek 10 yılın yol haritasını oluşturarak, kurumlar arası eş güdümü güçlendireceklerini dile getirdi.

Sağlık sistemini daha da güçlendirmeye ve insanların sağlığını her şeyin önünde tutmaya devam edeceklerini belirten Memişoğlu, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde sağlık sistemimizi daha da güçlendirmek amacıyla koruyucu hizmetleri yaygınlaştırarak obezite ve bağımlılıkla mücadeleyi artıracak, normal doğum teşvik eylem politikalarını hayata geçireceğiz. Hasta ve çalışan haklarını geliştirecek, sağlık iletişimini güçlendirecek ve evde sağlık, palyatif bakım gibi alanlarda bütüncül ve entegre hizmet modellerini yaygınlaştıracağız. İlaç fiyatlandırılmasından geri ödeme sistemine, kamu hastanelerinden üniversite hastanelerine kadar pek çok yapısal alanda reform adımları atacağız. Yerli üretimi destekleyerek hem Türkiye portalı ve USAŞ öncülüğünde sağlık turizmi kapasitemizi daha da ileriye taşıyacağız."

Kaynak: AA