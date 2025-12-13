4 aracı kundaklanıp kül olan muhtar: “Yarın benim canıma da kasteder!’’

Olay, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı kırsal Çukurören Mahallesi'nde, Muhtar Hasan Sağlam'ın evinin önünde gerçekleşti. Muhtar Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'a ait olan ATV, minibüs, otomobil ve kamyonet, 3 şüphelinin saldırısıyla bir anda alev topuna döndü.

DEHŞET KAMERALARA YANSIDI



Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, failler lüks bir otomobille Muhtar Sağlam'ın evine yaklaştı. İçlerinden ikisi, park halindeki 4 araca soğukkanlılıkla benzin döküp ateşi verdi ve ardından hızla olay yerinden kaçtı. 4 araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muhtar Hasan Sağlam, yaşananları büyük bir infialle anlatarak, husumetli olduğu kişileri daha önce mahalleliyi rahatsız ettikleri için jandarmaya şikayet ettiğini ve bu nedenle tehdit aldığını iddia etti. Sağlam, "Kapıma gelip arabamı yakan, yarın benim canıma da kasteder! Araba önünde yanıyor, alevler mazotu akıtıp eve doğru gidiyordu. Eve sıçrasaydı daha büyük bir facia olacaktı! Hepimiz ölebilirdik" diyerek yaşadıkları can korkusunu dile getirdi.

4 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ZARAR



Kundaklama sonucu sadece araçları değil, aynı zamanda babasının aracının içinde bulunan 500 bin TL civarında nakit paranın da yandığını belirten Ali Osman Sağlam, "Şu an yaklaşık 4 milyonun üstünde zararımız var. Caydırıcı bir ceza olması lazım. Hala yakalanmadılar, gözümüz yolda" sözleriyle hem maddi kaybın büyüklüğünü hem de saldırganların tekrar gelme korkusunu ifade etti.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI



Olayın ardından jandarma ekipleri hemen inceleme başlatırken, ilçeyi terk eden ve kimlikleri belirlenen T.Ö., İ.Ö. ve Y.Y.V. isimli 3 şüpheliden 1'i kısa sürede yakalandı. Yetkililer, kundaklama eylemlerinin ve cana kast etme tehditlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, halkın huzurunu bozan bu tür girişimlere karşı hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve diğer firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA