Evrim Akın sunuculuğunu yaptığı programdan çıkartıldı

Geçtiğimiz günlerde ’Bez Bebek’ dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci’nin iddialarıya gündeme gelen Evrim Akın, sunuculuğunu yaptığı ’Ev Gezmesi’ programından çıkartıldı.

Oyuncu Evrim Akın, yıllardır sunuculuğunu yaptığı programdan ayrıldı. Kanal D'de yayınlanan 'Ev Gezmesi' programında sunuculuk yapan Evrim Akın'ın, programdan çıkartıldığı öğrenildi.

EVRİM AKIN PROGRAMDAN ÇIKARTILDI

'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' adıyla yayınlanan program, hem sunucu hem de ismi değişikliğine gitti. Programın yeni sunucusu, magazin haberciliğiyle tanınan Asiye Acar olurken ismi de 'Pazar Gezmesi' olarak değişti.

ASENA KESKİNCİ'NİN İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Akın, geçtiğimiz günlerde 'Bez Bebek' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Asena Keskinci'nin iddialarıya gündem gelmişti. Dizide birlikte rol aldıkları dönemde Akın tarafından fiziksel ve psikoloji olarak şiddete uğradığını iddia eden Keskinci, o dönem evli olan anne ve babasının ayrılmasına da Akın'nın neden olduğunu söylemişti.

Evrim Akın ise söz konusu iddiaları 'itibar suikastı' diyerek reddetmişti.

