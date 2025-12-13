Lastik bot sürüklendi: 13’ü çocuk 29 göçmen son anda kurtarıldı!

Bu sabah, Ege Denizi'nin Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuğu büyük bir faciaya dönüşmek üzereyken önlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında seyir halinde olan fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle kontrolden çıkarak denizde sürüklendiği ve içindeki kişilerin çaresizce yardım talebinde bulunduğu bilgisi ulaştı.



Alınan ihbar üzerine bölgeye derhal bir Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motoru tamamen durmuş ve dalgaların arasında sürüklenen botla karşılaştı.

Hızlı ve titizlikle yürütülen kurtarma operasyonu sonucunda, botun içinde bulunan ve aralarında 13 küçük çocuğun da olduğu toplam 29 düzensiz göçmen, sağ salim bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı ve güvenli bölgeye sevk edildi.

İNSAN KAÇAKÇILARI GÖZALTINDA



Aynı operasyon sırasında, düzensiz göçmenlerin bu tehlikeli yolculuğunu organize eden ve maddi çıkar sağlayan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Denizden kurtarılan yabancı uyruklular, karadaki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi süreçler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarma, bölgedeki yasa dışı göç rotalarına karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA