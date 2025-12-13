Güllü’nün ölümüne ilişkin eski patrondan yeni iddia: Kiralık katil arıyordu!

Yalova Çınarcık’ta 5. kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme yaşandı.

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Olay günü 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, 5. kattaki kapalı terasta kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve bir arkadaşıyla eğlenirken aniden pencereden düşerek feci şekilde hayatını kaybetmişti.

KIZI, 'TASARLAYARAK CİNAYET'TEN TUTUKLANDI



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kasten öldürme şüphesiyle derinleştirilen soruşturma çerçevesinde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Gülter, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanma kararıyla karşılaştı. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu ise ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yüksek güvenlik önlemleri altında Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

ESKİ PATRONUNDAN AĞIR SÖZLER: "BU KADIN BİR KATİL!"



Yaşanan bu dramatik gelişmenin ardından, sanatçı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, kan donduran iddiaları bir kez daha dile getirdi.

Aydın, olay duyulduğunda Güllü'nün kendisine söylediği "Bana bir şey olursa, oğlumdan ve kızımdan bilin" sözlerinin aklına geldiğini belirterek, olayın baştan beri cinayet olduğunu savundu.



Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter için en ağır cezayı talep eden Aydın, şunları söyledi:

"Bu kadın bir katil. Bu kadını kimse savunmasın. Bu kadının en yüksek cezayı alması lazım. Bir anneyi öldürdü. Dosyada birçok şahit var. Bu şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Ses kayıtları ve itiraf videoları var. Müebbet cezası alacağını düşünüyorum."

PSİKOLOJİK SORUNLAR VE TEHDİTLER



Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in şiddet eğilimi ve psikolojik sıkıntıları olduğunu da öne sürerek, "Yasaklı madde kullanan, şiddet eğilimi olan ve çocuğunu döven bir kadın," ifadelerini kullandı. Bu davaya inandığını belirten eski patron, kendilerine tehditler geldiğini ve aracından izleme cihazı çıktığını da iddia etti. Olayın bir kadın cinayeti olduğunu vurgulayan Aydın, yargının en doğru kararı vereceğine inandığını belirtti.

Kaynak: İHA