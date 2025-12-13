GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ev taşıma kabusa döndü... Vinç alev topuna döndü: Halk damacana ile söndürmeye çalıştı!

Güncelleme Tarihi:

Ev taşıma kabusa döndü... Vinç alev topuna döndü: Halk damacana ile söndürmeye çalıştı!

Olay, bugün Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Apartmanın üst katlarındaki bir daireden eşya indirmek için kullanılan mobil vinç, çalışma sırasında aniden tutuştu. Kısa süre içinde alevlerin hızla büyümesiyle birlikte vinç motoru adeta bir alev topuna döndü.

SİTE SAKİNLERİ EŞYALARI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Yangının başlamasıyla olay yerinde büyük bir panik yaşandı. Alevleri gören site sakinleri ve nakliye görevlileri hemen harekete geçti. Bir yandan zamanla yarışarak vinç üzerindeki eşyaları yangından kurtarmaya çalışan vatandaşlar, diğer yandan da alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada yaşanan en çarpıcı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı: İtfaiye ekipleri henüz olay yerine ulaşmadan, çevredeki vatandaşlar yanlarında buldukları su dolu damacanalarla alevlerin üzerine su dökerek yangını kontrol altına alma çabası verdi. Bu müdahale, alevlerin yayılmasını bir nebze de olsa yavaşlattı.

VİNÇ KÜL OLDU, CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına köpük ve tazyikli su ile profesyonelce müdahale ederek alevleri tamamen kontrol altına aldı.

Yangında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, vinç aracı tamamen kullanılamaz hale geldi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. 

Kaynak: İHA

