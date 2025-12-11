Karapınar’da kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası yoğun ilgiyle sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda 5 gün boyunca süren kampanyada toplam 233 kişi kan verdi. Karapınar halkının yanı sıra eğitimciler, din görevlileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de kampanyaya destek sağladı.
Kan bağışında bulunan isimlerden biri de Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy oldu. Ulusoy, "Kan bekleyen üç kişiye umut olmak istedik. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kan, bir gün hepimizin ihtiyacı olabilir. Herkesin bu konuda duyarlı davranmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Karapınar'da düzenlenen bu anlamlı etkinlik, kan bağışının önemine dikkat çekerek toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, bağışçılara teşekkür ederek benzer organizasyonların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini dile getirdi.
