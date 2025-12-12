GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kızılcık Şerbeti 117. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm full izle YouTube’da var mı? Kızılcık Şerbeti 117. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Kızılcık Şerbeti 117. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm full izle YouTube’da var mı? Kızılcık Şerbeti 117. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti 117. Bölüm Nereden İzlenir?

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak olan 117. bölümünü tek parça full HD olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynakları kullanabilirsiniz:

Canlı Yayın:

Bu akşam yayın saatinde Show TV televizyon kanalından veya Show TV'nin resmi web sitesi/mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tek Parça Full HD İzleme:

Bölüm yayınlandıktan sonra, Show TV'nin resmi web sitesi ve Show TV'nin YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Yeni Bölümde Neler Yaşanacak? (117. Bölüm Özeti)

Fatih ve Başak Evliliği: Ünal ve Keskin ailelerini bir araya getiren bu evliliğin Fatih tarafından Kıvılcım'a açıklanması, Kıvılcım'ın içindeki öfkeyi artırıyor.

Kıvılcım ve Ömer Yüzleşmesi: En kötü zamanlarında birbirine destek olmayan eski aşıklar Kıvılcım ve Ömer'in yüz yüze gelmesi, duygusal ve sert bir yüzleşmeye neden oluyor.

Yeni Kriz: Çimen ve Emir'in Salkım tarafından uygunsuz bir durumda yakalanması, iki aileyi karşı karşıya getirecek yeni bir krizin fitilini ateşliyor.

Nursema Şüphesi: Asude'nin Nursema'ya oğlu konusunda sert uyarıları tansiyonu yükseltirken, Nilay'ın Nursema'dan şüphelenerek telefonunu karıştırdığı anlar dikkat çekiyor.

Başlıca Oyuncu Kadrosu

Oyuncu Karakter
Barış Kılıç Ömer Ünal
Evrim Alasya Kıvılcım Arslan
Sıla Türkoğlu Doğa Korkmaz
Doğukan Güngör Fatih Ünal
Ahmet Mümtaz Taylan Abdullah Ünal
Müjde Uzman Alev Arslan

Kaynak: Haber Merkezi

