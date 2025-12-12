H3N2 nedir belirtileri neler? H3N2 virüsü Türkiye’de var mı tehlikeli mi?

Mevsim kışa döndü, grip vakaları ağırlaştı. Her yıl ortaya çıkan varyantlar sağlığı olumsuz etkiliyor. Dünya genelinde yayılımı hızlanan H3N2 virüsü şimdiden adını duyurdu. H3N2 virüsü nedir, belirtileri neler? H3N2 virüsü Türkiye’de var mı?

H2N3 Türkiye'de var mı?

Kış soğukları etkisini artırmaya başladı. Okullar kalabalık, toplu ulaşım hareketli… Kalabalık ortamlarda hızla yayılan virüsler nedeniyle grip vakaları arttı. Bu yılın korkulan virüsü ise H2N3 oldu. İngiltere ve Japonya'da artan H2N3 virüsü bütün kıtalarda tespit edildi. 7 kez mutasyona uğrayan H2N3 virüsü Avrupa'da yaygın ancak şu anda Türkiye'de salgın olarak nitelendirilmiyor. Kısa süre içinde salgının başlaması, adının konulması bekleniyor.

H2N3 belirtileri neler?

Normal grip vakaları ile belirtiler aynı olsa da H2N3 virüsü 7 mutasyon nedeniyle bulaşma hızını artırdı. Hastalığın ağır seyrettiği henüz bildirilmese de bulaşma hızı uzmanları tedirgin etmeye yetti. Ateş, öksürük, haslizlik, burun akıntısı, baş ağrısı, geniz akıntısı, hapşırık ve vücutta kırgınlık H2N3 virüsünün başlıca belirtileri olarak kaydedildi. Tüm bu belirtiler normal griple aynıdır.

H2N3 virüsünden nasıl korunabiliriz?

Hızlı bulaşan H2N3 virüsünden korunmak için maske kullanımı ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Özellikle risk gruplarında ekstra önlem gerekiyor. Hasta kişilerle temas hastalığın yayılmasını hızlandırırken Avrupa'dan sonra Türkiye'deki yayılımın da artması bekleniyor.