SAĞLIK Haberleri

Yerli mobil röntgen cihazı Ankara’da hizmete sunuldu

Yerli ve milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen Mobil Dijital Röntgen Cihazı, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanıma sunuldu.

Cihazın teslim törenine, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve ASELSAN yetkilileri katıldı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "üreten sağlık" vizyonunun hayata geçirildiği ve bu vizyona uygun üretilen cihazın hizmete sunulduğunu belirtti.

Usta, ASELSAN tarafından üretilen mobil dijital röntgen cihazının dünya standartlarında, bazı özellikleriyle ise halihazırda kullanılan cihazların da üst versiyonu olduğunu ifade etti.

Cihazın tamamen dijital olduğunu ve diğer cihazlara göre çok daha az radyasyon yaydığını vurgulayan Usta, "Mobil dijital röntgen cihazı, hastamızın daha az radyasyon almasını sağlayan tüm teknolojik donanımlara sahip bir cihaz, bugün itibariyle hizmete sunuldu." dedi.

Usta, cihazın dağıtımlarının bugün itibarıyla başladığına işaret ederek, ilk teslimin Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldığını ve kullanıma sunulduğunu aktardı.

ASELSAN'ın bu yıl için 30 cihaz ürettiğini dile getiren Usta, "Önümüzdeki yıl itibariyle de yine 120, 130 şeklinde alımlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik hesaplamamız 330 civarında bir cihazı ASELSAN üreterek bizim hizmetimize sunmuş olacak. Biz de hastanelerimizin ihtiyaçlarına göre dağıtımlarını yapmış olacağız ama bu ilk 30 cihaz bu hafta içerisinde planlı hastanelerimize gitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli röntgen cihazının, kullanıcıya tıbbi ve teknik konularda destek veren uygulamaları da barındırdığını aktaran Usta, şöyle devam etti:

"Artık yapay zekanın birçok konuda devreye girdiği durumda bizim tıbbi cihazlarımızın da bundan eksik kalmaması adına güzel bir örnek. Cihazın Türkiye'de yerli sermayeyle, yerli mühendisler tarafından üretiliyor olması bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza da gençlerimize de bu anlamda ışık tutması gerekiyor. Bundan sonraki üretimler için de ışık olan bir durum. İnşallah üretimler ASELSAN ve diğer şirketlerle devam edecek."

Kaynak: AA

