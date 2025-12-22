Konya’daki bir hastanın karın boşluğundan çıkarıldı! Tam 40 santimetre büyüklüğünde

Akşehir Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kazım Ünal tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, görme engelli bir hastanın rahminden kaynaklanan ve karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı.
Hastanın yapılan muayene ve tetkiklerinde, rahim kaynaklı kitlenin uzun süredir fark edilmeden büyüdüğü ve karın içi organlara baskı yaptığı tespit edildi. Ameliyat, herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Ameliyat sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğu, takip ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Akşehir Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede ileri cerrahi girişimlerin başarıyla uygulanabildiğini vurgulayarak, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: İHA