KONYA Haberleri

Anadolu Kartalı kupa arenasında!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Anadolu Kartalı kupa arenasında!
Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Antalyaspor’u ağırlayacak. 23 Aralık Salı günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Süper Lig'de yer alan Antalyaspor'u ağırlayacak. Kupada final aşamasına kadar yükselmek isteyen yeşil-beyazlılar, kritik maçı kazanarak serüvene 3 puanla başlamak istiyor. Konyaspor ile Antalyaspor arasında 23 Aralık Salı günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

İki takımda da 2'şer eksik var!

Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da 2'şer eksik bulunuyor. Konyaspor'da stoper Riechedly Bazoer ve orta saha Ufuk Akyol sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Antalyaspor'da ise sağ bek Erdoğan Yeşilyurt ile sol kanat Nikola Storm sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Antalyaspor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş (1), Yhoan Andzouna (23), Uğurcan Yazğılı (5), Yasir Subaşı (3) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Jinho Jo (21), 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı (7), Melih İbrahimoğlu (77), Enis Bardhi (10) ve Jackson Muleka (40), forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor. 

Antalyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Erol Bulut'un görevden ayrılmasının ardından yeni teknik patron arayışına giren Antalyaspor; Kocaelispor maçına antrenör Alaattin Gülerce ile çıkmıştı. Antalya ekibinde yeni teknik direktör belli olmazken; bu maçta da takımın başında Gülerce'nin olması bekleniyor. 4-3-3 sistemiyle sahada yer alması beklenen Antalya ekibinin kalesinde Abdullah Yiğiter (21), savunma 4'lüsünde Bünyamin Balcı (7), Veysel Sarı (89), Lautaro Giannetti (30) ve Kenneth Paal (3), 3'lü orta alanda Dario Saric (88), Soner Dikmen (6) ve Ramzi Safuri (8), 3'lü hücum hattında ise Samuel Ballet (11), Yohan Boli (77) ve Sander Van de Streek'in (22) forma giymesi bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)

