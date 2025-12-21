Konya’da polis ekiplerinden kapsamlı denetim!

Konya'da polis ekipleri tarafından başta Nalçacı Caddesi olmak üzere Melikşah Caddesi ve kalabalığın yoğun olduğu diğer güzergâhlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.
Eş zamanlı olarak trafik denetimleri de gerçekleştirildi
Uygulama kapsamında kafe ve işletmelerde aranan şahıslara yönelik kimlik kontrolleri yapılırken, eş zamanlı olarak trafik denetimleri de gerçekleştirildi.
Polis ekipleri işletmelerin faaliyetlerine ilişkin gerekli ruhsat ve evrakları inceleyerek mevzuata uygunluk denetimi yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi