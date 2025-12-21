Konya’da polis ekiplerinden kapsamlı denetim!

Konya’da polis ekipleri tarafından kentin işlek caddeleri ve kalabalık bölgelerinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Konya'da polis ekipleri tarafından başta Nalçacı Caddesi olmak üzere Melikşah Caddesi ve kalabalığın yoğun olduğu diğer güzergâhlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak trafik denetimleri de gerçekleştirildi

Uygulama kapsamında kafe ve işletmelerde aranan şahıslara yönelik kimlik kontrolleri yapılırken, eş zamanlı olarak trafik denetimleri de gerçekleştirildi.

Polis ekipleri işletmelerin faaliyetlerine ilişkin gerekli ruhsat ve evrakları inceleyerek mevzuata uygunluk denetimi yaptı.

