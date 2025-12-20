AKOM tarih vererek uyardı | Konya’da o güzergahları kullanacaklar dikkat!

Konya AKOM, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1’inci Etap Yapım İşi çerçevesinde Aslım Caddesi ile Önen Caddesi - Sedirler Caddesi kesişimlerinde 23 Aralık Salı günü çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından yaptığı duyurularda, iki farklı noktada tramvay hattı çalışmasının başlayacağını açıkladı.



AKOM'un açıklamasına göre, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1'inci Etap Yapım İşi çerçevesinde iki farklı kesişimde çalışmalar yürütülecek.



İlk çalışma alanı Aslım Caddesi ile 10753. Sokak kesişiminde, ikinci çalışma alanı ise Önen Caddesi ile Sedirler Caddesi kesişiminde 23 Aralık Salı gününden itibaren ray imalat çalışmaları gerçekleştirilecek.





Alternatif Güzergahlar Belirlendi



Çalışmalar süresince Aslım Caddesi güzergahı boyunca ve Önen Caddesi güzergahı boyunca trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak. Ancak Aslım Caddesi ile 10753. Sokak kesişimi ve Önen Caddesi ile Sedirler Caddesi kesişimi geçici olarak trafiğe kapalı olacak.



AKOM, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek önem arz ettiğini vurguladı.





Ray İmalat Çalışmaları Devam Edecek



Stadyum ile Şehir Hastanesi arasında yapımı devam eden tramvay hattının 1'inci etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek ray imalat işlemi, bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.



AKOM tarafından her iki çalışma noktası için ayrı ayrı paylaşılan haritalar, kapalı olacak kesişimler ile alternatif güzergahları detaylı şekilde gösteriyor.



Sürücülerin çalışma süresince alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

