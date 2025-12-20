GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Meteoroloji’den Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Batı Akdeniz’in doğusu ile Doğu Akdeniz’in doğusunun güneyinde, rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre; Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

