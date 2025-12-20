DEM Parti’den AK Parti Grubu’na ziyaret

DEM Parti heyetini, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kapıda karşıladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Değerli Meclis Başkanvekilimiz Pervin Hanıma, Mithat Bey'e ve Özgür Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii bu hafta itibarıyla siyasi partiler bugüne kadar yapılan çalışmalara yönelik raporlarını sundu. En son biz de Meclis Başkanlığımıza arz ettik. Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi