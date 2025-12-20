GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DEM Parti’den AK Parti Grubu’na ziyaret
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri, AK Parti Grubu’nu ziyaret etti.

DEM Parti heyetini, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kapıda karşıladı. 

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Değerli Meclis Başkanvekilimiz Pervin Hanıma, Mithat Bey'e ve Özgür Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii bu hafta itibarıyla siyasi partiler bugüne kadar yapılan çalışmalara yönelik raporlarını sundu. En son biz de Meclis Başkanlığımıza arz ettik. Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

