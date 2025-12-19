Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağırıldı: Saran’ın evinde arama yapılıyor!

’Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ’Şüpheli’ sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran’ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

Saran'ın takımla birlikte yurt dışında olduğu ve döndüğünde ifade vereceği öğrenildi.

KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA



Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alındı.

Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirildi. Kasım Garipoğlu adreste bulunamadı.

KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ HAKKINDA DA YAKALAMA KARARI VAR



Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

ARALARINDA BİR OYUNCUNUN DA BULUNDUĞU 8 KİŞİ GÖZALTINDA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan Eser K., İsmail Ahmet A. "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan oyuncu Saadet Ezgi E. de gözaltına alındı.

Aynı operasyon sırasında, "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçundan Yiğit M., Mehmet Ali G., Gizem T. ve Mehmet G. isimli 4 şüpheli kişi de gözaltına alındı. Operasyon sırasında gerçek ve kuru sıkı silahların yanı sıra, uyuşturucu için kullanılan bazı eşyalara da el konuldu.

ŞİMDİYE KADAR NELER OLDU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında dün ikinci dalga operasyon yapıldı. Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya ünlüsü Danla Biliç gözaltına alındı. Uyuşturucu testinden sonra da serbest bırakıldılar. Oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Şeyma Şubası dahil toplam 10 isim hakkında gözaltı kararı var.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.. Gözaltı kararı olan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve köşe yazarı Cihan Şenözlü evlerinde bulunamadı. Yurtdışında olan manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve köşe yazarı Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Yeni gözaltılar, sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi. Yaşar, 28 Kasım'da tutuklanmıştı. Bir diğer uyuşturucu soruşturması kapsamında, Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

İLK OPERASYON



8 Ekim'de gerçekleştirilen ilk operasyonda aralarında sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu'nun raporu 17 Ekim'de hazırlandı.

Bu doğrultuda kan ve saç örnekleri alınan 19 kişiden 7'sinde sonuçların negatif olduğu anlaşıldı. Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci hakkında kovuşturmaya gerek bulunmadı.

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Deren Talu, D.T, B.B.T., B.A, K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi