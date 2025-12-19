GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yapılan denetimde değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa’da gerçekleştirilen gıda denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Manisa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirilerek ürünler imha edildi.

İdari yaptırım uygulanan ilgili işletme hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

