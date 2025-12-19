Konya’da bugün vefat edenler 19 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
İSMAİL KIVANÇ
|
ATLANTI
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
HATİCE GİRGİN
|
SELAHATTİN
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
FATİH ERŞAHİN
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ETEM FİDAN
|
KADINHANI
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
EMİN ELBİR
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
OSMAN DEMİRDELEN
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
NİHAT KÖSE
|
DETSE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HALİS TÜMER
|
AKŞEHİR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FADİMEANA CERAN
|
ALKARAN
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
ZİYA BOZDAM
|
ÜÇHÜYÜK
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HAYRİ ERİTİCİ
|
TAŞKENT
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
BEBEK ÇÖNDÜ
|
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET TAŞKIRAN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUHAMMED EL-HACİ
|
MERAM
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
ABDULLAH KOÇAK
|
SARIOĞLAN
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
FATMANA GÜNEY
|
KADINHANI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
EMİNE ŞEN
|
TURGUT
|
YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi