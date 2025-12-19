GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 19 Aralık 2025

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 19 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 19 Aralık 2025 Cuma günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

İSMAİL KIVANÇ

ATLANTI
26-03-1961

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HATİCE GİRGİN

SELAHATTİN
01-01-1941

MUSALLA MEZARLIĞI

FATİH ERŞAHİN

KONYA
13-05-1987

YAZIR MEZARLIĞI

ETEM FİDAN

KADINHANI
03-09-1971

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EMİN ELBİR

KONYA
25-07-1973

MUSALLA MEZARLIĞI

OSMAN DEMİRDELEN

KONYA
01-02-1938

HACIFETTAH MEZARLIĞI

NİHAT KÖSE

DETSE
10-09-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HALİS TÜMER

AKŞEHİR
24-01-1942

YAZIR MEZARLIĞI

FADİMEANA CERAN

ALKARAN
03-03-1945

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ZİYA BOZDAM

ÜÇHÜYÜK
15-02-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAYRİ ERİTİCİ

TAŞKENT
02-11-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

BEBEK ÇÖNDÜ


18-12-2025

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET TAŞKIRAN

KONYA
20-09-1977

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUHAMMED EL-HACİ

MERAM
12-06-2025

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ABDULLAH KOÇAK

SARIOĞLAN
20-06-1935

KARAASLAN MEZARLIĞI

FATMANA GÜNEY

KADINHANI
14-05-1966

YAZIR MEZARLIĞI

EMİNE ŞEN

TURGUT
01-01-1963

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

