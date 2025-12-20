Konya’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti!

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, R.K. isimli genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4. katından düşerek ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevrede bulunan tanıkların ifadelerine başvuruldu.
(Berna Ata)