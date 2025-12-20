Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Ayağa kalkmak zorundayız!
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız“ dedi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bu maçı tecrübemizle sahada olan oyuncularla çok rahat bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu.
Çok kolay ve ucuz bir gol yedik. Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız. Salı günü bir kupa maçımız var. Oradan bir başlangıç yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz.
Bir ara dönemi olacak. Kamp geçireceğiz. Aramıza katılabilirse yeni oyuncular katılacak ve daha güçlü bir Konyaspor izleteceğiz" diye konuştu.
