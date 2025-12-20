Konya’daki Vergi Dairesinin acı günü

Konya’da Vergi Dairesi Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.
Konya'nın Ilgın ilçesinde görev yapan Vergi Dairesi personeli Gülşen Türeli'nin vefatı, ailesi, mesai arkadaşları ve ilçe esnafını yasa boğdu.
Tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet eden, çarşı esnaflarından galerici Metin Türeli'nin eşi ve Ilgın Vergi Dairesi Müdürlüğü personeli olan Gülşen Türeli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Toprağa verildi
Merhumenin cenazesi, Cuma Namazına müteakip Beykonak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gülşen Türeli'nin vefatı, Ilgın Vergi Dairesi Müdürlüğü personeli ile ilçe esnaf camiasında derin üzüntüye neden oldu.
yenikonya.com.tr ailesi olarak; merhumeye Allah'tan rahmet; başta Türeli ailesi olmak üzere Ilgın esnaf camiasına ve Ilgın Vergi Dairesi Müdürlüğü personeline başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
