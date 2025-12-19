Konya’da siyanür dehşeti! Salonda küçük çocuklar vardı

Konya’da spor salonu işleten Önder K., rakip spor salonu için ölümcül bir plana imza attı. Önder K’den aldığı parayla spor salonuna üye olan Berkan G., her gün yüzlerce insanın gittiği mekana hidrojen siyanür döküp kaçtı. Ayrıca yaşanan olayda salonda 7-8 yaşındaki çocukların da bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Olay, geçtiğimiz hafta Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir spor salonunda yaşandı. Salonda antrenörler ve sporcular varken içeriye birden koku yayıldı. Ağır koku nedeniyle sporcular hemen dışarıya çıkartıldı. Yapılan incelemede soyunma odasına sıvı haldeki bir maddenin döküldüğü tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

İzlenen güvenlik kamera görüntülerinde olaydan hemen önce salona gelip kayıt yaptırdığı belirlenen Berkan G'nin bir çanta içerisinde birkaç kez soyunma odasına girip çıktığı, en son çıktığında ise ellerini kokladığı tespit edildi. Berkan G. ile onu azmettirdiği ileri sürülen başka bir spor salonunun sahibi olan Önder K. gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SALONDA ÇOCUKLAR VARMIŞ

Sabah gaztesinde yer alan habere göre olayın yaşandığı salonun yetkilileri, "Çocuk kayıt yaptırdıktan 5 dakika kadar sonra içeriyi ağır bir koku sardı. İçeriye kokudan girilmiyordu. Salonu hemen boşalttık. Kamera görüntülerini incelediğimizde daha yeni kayıt yaptıran çocuğun birkaç kez çantayla soyunma odasına girdiğini gördük. En son çantasız çıktı ve çıkarken de ellerini kokluyordu. İçerisinde hidrojen siyanür olan tarım ilacını dökmüş. İçeride 7-8 yaş gurubu çocuklar vardı. Ya o çocuklara bir şey olsaydı? Bir insan öldürmeye teşebbüs" dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Berkan G'nin maddeyi soyunma odasına döktükten sonra ellerini koklayarak salondan ayrılmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı. Gencin maddeyi salonun içerisine dökmek istediği ancak korktuğu için bunu yapamadığı ileri sürüldü. Savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi