Konya’daki kuruma yeni müdür atandı

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'nde önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Kurumda uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan Bekir Şahin'in ardından bir süredir boş bulunan Bölge Müdürü makamına Hasan Yaşar getirildi.

Hasan Yaşar, daha önce Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Müzesi Müdürü olarak görev yapmış, kültürel mirasın korunması ve sergilenmesi alanında önemli çalışmalara imza atmıştı. Yeni göreviyle birlikte Yaşar, Konya ve çevre illerdeki yazma eserlerin muhafazası, restorasyonu ve araştırmacıların istifadesine sunulması süreçlerinden sorumlu olacak.

Asırlık ilim ve kültür mirasının emanet edildiği Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan çok sayıda kıymetli eseri bünyesinde barındırıyor. Bu sorumluluğun ehil ellere teslim edilmesi, kültür dünyası açısından da önem taşıyor.

HASAN YAŞAR KİMDİR?

1969 Konya-Yunak doğumlu. 1987 İmam Hatip Lisesi, 1993 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. 1994 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğünde işe başladı. 1995 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi'ne görevlendirildi. 1997 yılında şef, 2000 yılında müdür oldu. Beş yıl boyunca Mehmet Eminoğlu ile birlikte altı bin el yazma eserin tasnifinde çalıştı. Destegül Sanatlar Mektebinin kurulmasına ve işlemesine öncülük etti. Burada Osmanlıca Türkçesi ve hat dersleri aldı. KOMEK bünyesinde Koyunoğlu Müzesi'nde açılan hızlı okuma ve anlama teknikleri, İngilizce, diksiyon, Farsça ve ileri Osmanlı Türkçesi kurslarına katılarak sertifika aldı. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Halk eğitim ve KOMEK kurslarında ve Karatay Üniversitesi Sanat-Tasarım Fakültesinde Osmanlı Türkçesi dersleri verdi. Noter ve mahkemelerde Vakıflar ve Osmanlı Türkçesi alanında bilirkişilik yapmaktadır.

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi'nde yönetim kurulu üyesi ve eğitim komisyonu başkanıdır. Türkiye Yazarlar Birliği, Kütüphaneciler Derneği ve Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği üyesi; Konya Ansiklopedisi'nin yayın kurulu üyesi ve madde yazarı, İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi tarafından çıkartılan Genç Adım dergisinin genel yayın yönetmenidir.

Konya Büyükşehir Belediyesi yayınları arasında çıkan ve yirmi üç cilde ulaşan Konya salnamelerinin tashihini ve editörlüğünü yürüttü. Koyunoğlu Müzesi Müze Rehberi, Koyunoğlu Müzesi Yazma Eserler Kataloğu, Koyunoğlu Müzesi Tezhipli Kitaplar Albümü, Koyunoğlu Müzesi Hat Kataloğu, Koyunoğlu Müzesi'nde Bulunan Halı ve Kilimler adlı kitaplarda yazarlık editörlük ve yayın danışmanlığı yaptı. KOSKİ tarafından yayımlanan Konya'nın Tarihi Çeşmeleri kitabında çeşme kitabelerini günümüz Türkçesine çevirdi. Osmanlıca olarak Nasreddin Hoca hikâye kitabını ve Osmanlıca Yazı Defteri'ni kaleme aldı. Ilgın Mezar taşları kitabı yazarları arasında yer aldı

Osmanlıca, yazma eserler, müze ve kütüphane konularında yurt içi ve dışında birçok sempozyuma bildirileriyle katıldı. Abdullah Bosnevi, Hadimî, Kent Bellekleri, Türk El Sanatları sempozyumları bunlardan bazılarıdır.

İpekyolu, Konya, Meram, Genç Adım, Akademik Sayfalar dergi ve gazete eklerinde makaleleri yayımlandı. 2009 yılında Meram Belediyesi Meclisi tarafından Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi (MEBKAM) başkanı olarak görevlendirildi. Beş yıl boyunca gönüllü olarak sürdürdüğü bu görevi esnasında, gerçekleştirilen birçok panel, konferans ve anma programının yanı sıra Sadreddin Konevi'nin Kırk Hadis Şerhi ile Sadreddin Konevi Sempozyumu Bildiriler Kitabını (1-2 ) yayın hayatına kazandırıldı. 2014 yılında yayımlanan Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram kitabının, Prof. Dr. Ali Boran ve Bekir Şahin'le birlikte editörlüğünü yürüttü.

184 program olarak icra edilen Koyunoğlu İkindi sohbetlerinin icracısı oldu. 2009 yılından KON TV'de de yayımlanan Konevi Sohbetlerini başlattı. 2021 Akif yılı dolayısıyla yazarlar birliğinde Osmanlıca safahat okumaları programını yürüttü. 2015 yılında başlattığı Osmanlıca Mesnevi sohbetlerini İrfan Medeniyet Araştırma merkezinde devam ettirmektedir.

2019-2023 yılları arası Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında Bana Konya'yı anlat hatırat projesini olmak üzere Yunus Emre Divanı, Osmanlıca Safahat, Konya kültür ve Edebiyat Atlası gibi elliden fazla kitaba editörlük yaptı. Bekir Şahin'in emekli olmasından sonra Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine vekaleten görevlendirildi.