Konya’da kuraklık derinleşiyor: Barajlarda doluluk %1’e düştü

Konya’daki barajlarda su seviyesi gün geçtikçe azalırken, Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, yaşanan kuraklığa dikkat çekti. Arslan, “Konya bölgesinde ne yazık ki eldeki veriler ışığında çölleşmeye doğru gidiyoruz. Şu anda çölleşmeye doğru giden kuraklık ve iklim değişikliğinin ağır hissedildiği dönemde, bir barajımızda yüzde 1 doluluk, diğer barajımızda yüzde 10 doluluk oranı bulunuyor. Bugün barajlarımız böyle doluysa demek oluyor ki bizim yüzey sularımız git gide azalıyor“ dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, kentteki barajların su seviyesinin kuraklık nedeniyle gün gittikçe azaldığını belirtti. Arslan, "Kuraklık ve iklim değişikliği, her geçen gün ağırlığını çok daha fazla biz insanlara hissettiriyor. Baktığımız zaman aralık ayının ortasında bulunmamıza rağmen yağışlı dönem dediğimiz şu anda, yağışlar istenilen seviyelere gelmiş değil. Geçtiğimiz günlerde bir yağmur yağdı. Fakat bu yağış, aç olan toprağı bile doyurmadı. Önce topraklar suya doyacak. Bu topraklar suya doyduktan sonra fazla suyu, derelerle, çaylarla, ırmaklarla, yüzey sularını barajlara, göllere, göletlere iletecek ve oralar dolacak" dedi.

İÇME SUYU İHTİYACI İÇİN 80 CİVARINDA KUYU AÇILDI

Arslan, barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kuyu açtığını belirterek, şunları söyledi:

"Apa Barajı'nda aralık ayının ortasında yağışlı dönemde olmamıza rağmen yüzde 1 doluluk oranından bahsediyoruz. Yine bir diğer içme suyu barajımız olan Bağbaşı Barajı'nda ne yazık ki yüzde 10 civarlarında bir doluluk oranından bahsediyoruz. Yağışlı dönemden çıkıp da kurak döneme girdiğimiz dönemlerde, biz içme suyunda ciddi sorunlar yaşayacağız ve kesintilere gitmek durumunda kalacağız. Bu dönemlerde, aralık aylarında barajlarımız bu kadar boşsa kurak döneme geçtiğimizde bu barajlardaki su, hiçbir şekilde şehrin içme suyunu karşılamayacaktır. Bununla ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde şehir merkezlerinde 80 civarında sondaj çalışması yaptı. Kuyu açtılar ve bu kuyudan elde ettikleri yer altı sularını şebekeye verdiler, aslında içme suyuna katkı ve destek sağlamaya çalıştılar."

'AKŞEHİR GÖLÜMÜZ KURUDU'

60 yıllık periyotta yaklaşık yüzde 20 oranında yağışların azaldığını, hava sıcaklılarının kış aylarında 2-3, yaz aylarında ise 5 dereceye kadar artış gösterdiğini ifade eden Arslan, "Konya bölgesinde ne yazık ki eldeki veriler ışığında çölleşmeye doğru gidiyoruz. Şu anda çölleşmeye doğru giden kuraklık ve iklim değişikliğinin ağır hissedildiği dönemde, bir barajımızda yüzde 1 doluluk, diğer barajımızda yüzde 10 doluluk oranı bulunuyor. Bugün barajlarımız böyle doluysa demek oluyor ki bizim yüzey sularımız git gide azalıyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Akşehir Gölü'müz kurudu. Baktığımız zaman, Konya'da birçok küçük göl veya göletler hepsi kurudu. Beyşehir Gölü'ne bakıyoruz, yüzde 15 civarında bir küçülme söz konusu ve bu küçülme zaman içerisinde daha da ilerleyecek. Kuraklık ve iklim değişikliğinin bize getirdiği ağır faturalar ve sonuçlar. Bununla ilgili olarak şu anda biz bunu ötelemek adına yüzey sularında elde edemediğimiz, kullanamadığımız veya kaybettiğimiz suları, yer altından temin etme veya da yerini doldurmaya çalışıyoruz" dedi.

'YER ALTI SULARIMIZI ÇOK FAZLA KULLANIYORUZ'

Arslan, "Şu anda yer altı sularına çok aşırı bir yüklenme durumu söz konusu. Yer altı sularımızı çok fazla kullanıyoruz. Bölgede 30-35 bin civarında ruhsatlı kuyu varken, 100 binin üzerinde, 3 kat fazla ruhsatsız kuyunun varlığından söz ediliyor. Hal böyleyken yer altı suyundaki statik seviyeyi çok hızlı düşüme sebebiyet veriyoruz. Tahsis miktarı, kullanmamız gereken miktarının 3-4 katını kullanarak, yer altı suyunu ciddi anlamda aşağılara çekiyoruz ve bu bize ne yazık ki çok yakın bir zamanda yer altı suyumuzu da bitireceğimizi, çok hızlı bir şekilde tüketeceğimizi gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA