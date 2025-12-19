GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya'da araçlar tek tek durduruldu! Ekipler gerekeni yaptı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da araçlar tek tek durduruldu! Ekipler gerekeni yaptı
Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor. Denetimlerde çok sayıda araç kontrol edilirken, yakalaması bulunan bir hafif ticari araç trafikten men edildi.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe merkezinin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında sürücülerin ehliyet, ruhsat, sigorta ve genel trafik kurallarına uyumu kontrol edildi.

Denetimler sırasında yapılan sorgulamada, yakalaması bulunan bir hafif ticari araç, gerekli işlemlerin ardından çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetim ve uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

