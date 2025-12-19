Spor Konya öğrencisinden takdir toplayan davranış: Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşanan örnek bir olay, toplumsal duyarlılığın güzel bir yansıması oldu. Spor Konya Okulu öğrencisi ve Şehit Ali Gümüş Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Seyit Battal Yalçın, sergilediği dürüst davranışla takdir topladı.
Spor Konya Futbol Kursu'na gitmek üzere yola çıkan Yalçın, içerisinde kredi kartları ve bir miktar para bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanın Mahmut Opsar'a ait olduğunu fark eden Yalçın, hiç tereddüt etmeden cüzdanı eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti.
Küçük yaşına rağmen gösterdiği bu örnek davranış, ailesi başta olmak üzere çevresindeki herkesin takdirini kazandı. Dürüstlük ve toplumsal sorumluluk bilincinin önemli bir örneğini sergileyen Seyit Battal Yalçın'ın bu davranışı, sosyal farkındalık açısından da örnek oldu.
Eğitimciler ve yetkililer, bu tür davranışların yaygınlaşmasının toplum adına umut verici olduğunu belirtti.
