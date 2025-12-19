GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da otomobil trafik ışığı direğine çarptı: 2 yaralı

Konya’da otomobil trafik ışığı direğine çarptı: 2 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin trafik ışığı direğine çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya çevre yolu muayene istasyonu yakınlarındaki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Ö. yönetimindeki 35 GB 1376 plakalı otomobil çevre yolunda seyir halinde iken kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak refüjdeki trafik ışığı direğine çarptı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralı sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Z.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

