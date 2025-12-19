GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da akran şiddeti dehşeti! 13 yaşındaki çocuk komalık oldu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da akran şiddeti dehşeti! 13 yaşındaki çocuk komalık oldu

Konya'da yaşayan 13 yaşındaki Hasan Berat G., okul arkadaşının taşlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.  8. Sınıf öğrencisi Hasan Berat, futbol antrenmanı sonrası akranı tarafından saldırıya uğradı. Olay, akran şiddetinin geldiği vahim noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

FUTBOL ANTRENMANI SONRASI KANLI SALDIRI

8 Aralık günü futbol antrenmanından çıkan Hasan Berat, okul arkadaşı T.F. ile birlikte eve doğru yürümeye başladı. İddiaya göre T.F., Hasan Berat'ın bacağına taş attı. Canı yanan Hasan Berat'ın tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı daha büyük bir taşı Hasan Berat'ın kafasına vurdu ve olay yerinden kaçtı. Başında derin bir yarık oluşan çocuk, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

KAFATASI TİTANYUM PARÇALARLA YENİDEN OLUŞTURULDU

İlk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Berat yoğun bakıma alındı. Yapılan ameliyatla parçalanan kafatası titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Beyin zarında yırtılma tespit edilen Hasan Berat'ın kolunda da kilitlenmeler oluştu. Doktorlar, kalıcı hasar riski nedeniyle küçük çocuğun gözlem altında tutulmaya devam ettiğini belirtti.

TAHLİYE SONRASI TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Olay sonrası gözaltına alınan ve 9 Aralık'ta tutuklanan T.F., 15 Aralık'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından "Baba tahliye” paylaşımı yapan T.F., kamuoyunun tepkisini çekti. Yaşadıklarını anlatan Hasan Berat, saldırının tamamen ani ve kasıtlı olduğunu söylerken, T.F. ise ifadesinde kendisini savunduğunu ve kasıt olmadığını iddia etti.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

