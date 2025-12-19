Konya günlerinde Meram standı tam not aldı

Konya’nın kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve ekonomik potansiyeli, 18–21 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 9. Konya İl Tanıtım Günleri ile İstanbullularla buluştu. Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, İstanbul’da yaşayan Konyalıları ve Konya sevdalılarını bir araya getirdi. Fuarın açılışına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Fuarın açılışına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, KONSİAD Başkanı Kemal Çevik katıldı.

MERAM STANDI ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından birçok önemli ismi de ağırladı. İlçenin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı ve hizmetlerinin anlatıldığı Meram standı, daha ilk günden yoğun ilgi gördü. Meram'ın eşsiz doğası, kültürel ve tarihi zenginliklerinin anlatıldığı stantta ziyaretçilere Meram Belediyesi'nin projeleri, hizmetleri ve vizyonu aktarıldı. Meram'a özgü yöresel ikramlar, özellikle de havuç suyu ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Açılış öncesinde Konya folklor oyunları ve sema gösterileri gerçekleştirildi, ardından protokol konuşmalarına geçildi.

BAŞKAN ALTAY; "HEMŞEHRİLİK ÇOĞRAFYADAN ÖTE BİR GÖNÜL MESELESİDİR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 9. Konya Tanıtım Günleri'nde hemşehrilerle bir araya gelmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bakanların katılımının Konya'ya verilen değerin açık bir göstergesi olduğunu dile getiren Altay, bu organizasyonda Selçuklu'nun hikmetiyle Osmanlı'nın kudretinin aynı gönül sofrasında buluştuğunu belirtti. İstanbul ile Konya'nın bu milletin iki büyük yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Başkan Altay, Konya'nın yüzyıllardır vicdanı, ahlakı ve merhameti mayalayan şehir olduğunu söyledi ve hemşehriliğin coğrafyadan öte bir gönül meselesi olduğunun altını çizdi.

BAKAN BOLAT; "ÜÇ BAŞKENTİ BULUŞTURAN BU FUAR BİRLİK VE DAYANIŞMANIN GÖSTERGESİDİR”

Bakan Ömer Bolat, 9. Konya Tanıtım Günleri dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, bu büyük eserin hayata geçirilmesinde öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Selçuklu'nun başkenti Konya, Osmanlı'nın başkenti İstanbul ve Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara'nın bu fuar sayesinde buluştuğuna dikkat çeken Bakan Ömer Bolat, bu görüntünün Türkiye'nin birlik ve dayanışmasını güçlü şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

BAKAN YERLİKAYA ; "KONYA HER ALANDA ÖNCÜ BİR ŞEHİR”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bu fuar sayesinde Osmanlı'ya başkentlik yapmış İstanbul'da adeta sıla-i rahim yaptıklarını belirterek, İstanbul ve İstanbul dışından gelen hemşehrilerle kucaklaşıp hasret giderdiklerini söyledi. Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yaptığını hatırlatan Yerlikaya, 2,4 milyon nüfusu, tarım, sanayi ve dış ticaretteki güçlü konumu ile Konya'nın her alanda öncü bir şehir olduğunu ifade etti. Konya'nın çalışkanlığı ve inancıyla her işte başarı sağladığını vurgulayan Yerlikaya, "Gez dünyayı, gör Konya'yı… Konya'yı tanımak için İstanbul'daki bu 4 günlük etkinlikle yetinmeyin; şehrimize gelin. Ulaşım da artık çok kolay; uçağıyla, treniyle… Konya'nın çok daha güzel olduğuna ve Konya insanının misafirperverliğine şahit olacaksınız.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ: "BU ORGANİZASYONLARI MERAM İÇİN BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Tanıtım Günleri vesilesiyle İstanbul'da yaşayan hemşerileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonun hemşehrilerin kaynaşması hem de Meram'ın tanıtımı adına büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kavuş, şunları söyledi; "İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizle hasret gidermek, Meram'ı tanıtmak ve yeni Meram dostları kazanmak bizim için çok kıymetli. Hazırladığımız broşürler, sinevizyonlar ve ikramlarla hem ilçemizi hem de belediyemizin çalışmalarını anlattık. Bu tür organizasyonlar sayesinde İstanbul'daki hemşehrilerimizle de Konya'daki gibi gönül bağımızı pekiştiriyoruz. Bu sebeple Konya Günleri'ni Meram için önemli bir fırsat olarak görüyor ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Şehrimiz ve ilçemiz için böylesi yararlı bir organizasyonu düzenleyen KONSİAD'a ve değerli başkanı Kemal Çevik'e de şükranlarımı sunuyorum.”

İstanbul'da yaşayan Konyalılarla bir araya gelerek hasret giderdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, Konyalı bakanlar, belediye başkanları, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve esnafla güçlü bir birliktelik sergilendiğini vurguladı. Dört gün sürecek Konya Günleri'ne tüm hemşehrilerini davet eden Kavuş, etkinliğin kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 4 gün boyunca devam edecek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası protokol ve vatandaşlar fuarda yer alan stantları gezdi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu