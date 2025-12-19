ATM’lerde yeni dönem: Şube içi ve şube dışı ayrımı başlıyor

Yılbaşından itibaren özel bankalar, ATM'lerde "şube içi” ve "şube dışı” ayrımını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte, banka şubesi içerisinde yer alan ya da şubeye bitişik ATM'lerde günlük para çekme limitlerinin 50 bin liranın üzerine çıkarılması planlanıyor.

Yeni yıl itibarıyla hem şube içindeki hem de şube bitişiğindeki ATM'lerde para çekme limitleri artırılacak. Halihazırda birçok banka, komisyonsuz günlük para çekme işlemlerini 10-15 bin lira aralığında sınırlandırırken, bu düzenleme ATM kullanımında önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Düzenlemeye göre, bankaların şube içi veya şubeye bitişik ATM'lerinde para çekme limitlerinin özel bankalarda 50 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu uygulamanın temel nedeni, şube içi ATM'lerde banknot takibi, para dolumu ve güvenlik süreçlerinin daha kolay ve etkin şekilde yönetilebilmesi.

Metro istasyonları, alışveriş merkezleri ve cadde üzerlerinde bulunan şube dışı ATM'lerde ise para çekme limitlerinde daha sınırlı artışlar yapılacak; ancak bu tutar 50 bin liranın altında kalacak.

Söz konusu düzenleme ile bankaların nakit yönetimini kolaylaştırması ve ATM'lerden kaynaklanan operasyonel maliyetleri azaltması hedefleniyor.

