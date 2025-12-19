GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Altının gramı 5 bin 950 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 822 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 140 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 5 bin 954 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 5 bin 950 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 822 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 140 liradan satılıyor. Altının onsu dün yüzde 0,2 azalışla 4 bin 334 dolara inerken, şu sıralarda da yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 324 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar endeksinin güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselmenin altının alternatif maliyetini artıran unsurlar olarak öne çıktığını belirterek, bu durumun kıymetli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dün ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri gelecek yıla dönük ABD Merkez Bankasına (Fed) dair gevşeme öngörülerini kuvvetlendirdi. Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankasının (BoJ) 6 para politikası toplantısının akabinde beklentilere paralel olarak attığı sıkılaşma adımı, ülkede ekonominin dengeye oturacağı algısını güçlendirdi.

Fed'e ilişkin tahminler ocak ayındaki toplantıda faizin sabit bırakılacağı yönünde şekillenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yıl toplamda 2 faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kasım enflasyonuna yönelik, "Bunun sadece bir ay olduğunun farkındayım ve tek bir aya fazla anlam yüklemek istemezsiniz ama bu iyi bir aydı." ifadesini kullandı.

Goolsbee, enflasyonun daha fazla faiz indirimi gerektirecek ölçüde düştüğünden emin olmak için daha fazla ekonomik veri görmek istediğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

