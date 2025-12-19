Konya’daki bir belediye duyurdu! 2026 yılından itibaren ÖSYM sınavları bu ilçede

Konya'nın Ilgın ilçesinde gerçekleşecek önemli bir gelişme kamuoyuyla paylaşıldı. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÖSYM sınavlarının 2026 yılından itibaren Ilgın'da yapılacağını duyurdu.

BAŞKAN APİL: "SÖZ VERDİK VE YAPTIK”

Başkan Apil paylaşımında, verilen bir sözün daha yerine getirildiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Söz verdik ve yaptık. ÖSYM sınavları 2026 yılından itibaren Ilgın'da yapılacaktır. Bu önemli kazanım ilçemiz için hayırlı olsun.”

GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI

Apil, sürecin AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ile yapılan görüşmeler sonucunda olumlu şekilde sonuçlandığını belirtti. Yapılan girişimlerin ardından ÖSYM sınavlarının Ilgın'da düzenlenmesine karar verildiği ifade edildi.

ÖĞRENCİLER VE AİLELER MEMNUN

ÖSYM sınavlarının Ilgın'da yapılacak olması, ilçedeki öğrenciler ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe dışına gitme zorunluluğunun ortadan kalkacak olması, hem ekonomik hem de psikolojik açıdan önemli bir kolaylık sağlayacak.

Belediye Başkanı Ömer Apil, açıklamasında ayrıca AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ve AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Emre'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(Meltem Aslan)