Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

Devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gelirlerine düzenleme

Devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gelirlerine düzenleme
Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı uygulaması 30 Haziran 2026’ya kadar sürecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde sıfır) uygulaması 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında gelecek yıl 1 Ocak-30 Haziran döneminde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

Kaynak: AA

