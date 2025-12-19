Yaşar Bayar’a anlamlı ödül

‘Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve IRCICA iş birliğiyle 5 dilde düzenlenen ve 23 ülkeden katılımın olduğu "Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması"nda Moritanya'dan Mohamed Lemine Cherif Sid El Hadi, Fas'tan Ilyass Amhrar, İran'dan Hosein Esmaili, Endonezya'dan Bagja Putra ve Türkiye'den Yaşar Bayar, Kerim Ak, Kenan Yavuzarslan ve Mehmet Lütfullah Yıldırım ödüle layık görüldü.
Yarışmada dereceye giren Yaşar Bayar Konya'da düzenlenen törende ödülünü aldı.
Kaynak: İHA