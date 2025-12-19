Anıza ekim Ilgın’da yaygınlaşıyor

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçede anıza ekim (doğrudan ekim) yöntemiyle üretim yapılan tarım arazilerinde saha kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, modern tarım uygulamaları arasında yer alan anıza ekimin çevre dostu yapısı ile üreticiye sağladığı ekonomik avantajlar yerinde değerlendirildi.

Toprağın sürülmeden ekilmesine dayanan anıza ekim yöntemi sayesinde yakıt, işçilik ve makine bakım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlandığı, traktör yakıt tüketiminde ise yüzde 50'ye varan azalma olduğu belirtildi. Ayrıca ekim süresini kısaltan bu yöntemin, verim artışına da olumlu katkı sunduğu ifade edildi.

Anıza ekim uygulamasıyla toprak erozyonunun önlendiği, aşırı sıcaklıkların olumsuz etkilerinin azaltıldığı, toprağın nem tutma kapasitesinin yükseldiği ve faydalı mikroorganizma sayısının arttığı kaydedildi. Bununla birlikte toprağın organik madde bakımından daha zengin hale geldiği vurgulandı.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren çiftçi Talha Emin Fidan, "Anıza ekim yöntemiyle hem zamandan hem de maliyetten ciddi tasarruf sağlıyoruz. Yakıt giderlerimiz azalırken toprağımızın yapısı korunuyor ve verimde gözle görülür bir artış elde ediyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum,” dedi.

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur ise yaptığı açıklamada, "Anıza ekim, sürdürülebilir tarımın en önemli uygulamalarından biridir. Çevreyi korurken üreticimizin maliyetlerini düşüren bu yöntemin ilçemizde yaygınlaşması için saha kontrollerimizi ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üreticimizin her zaman yanındayız,” ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve üreticiyi bilinçlendirmek amacıyla saha çalışmalarına devam ederken, ‘Destek bizden, üretmek sizden' anlayışıyla çiftçilerin yanında olmayı sürdürüyor.

