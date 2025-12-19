Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Limit 100 bin liraya çıktı

Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde düzenlenen kampanyalarda faizsiz kredi ve finansman tutarları 100 bin TL seviyesine kadar ulaştı.

Faizsiz ihtiyaç kredisi, faizsiz nakit avans ve çeşitli bonuslar sunan bankalar, bu yöntemlerle hem müşteri sayılarını artırmayı hem de kredi kartı ve mevduat ürünlerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kredi Kartı Şartı Dikkat Çekiyor

Birçok banka, hesap açılışının ardından kredi kartı başvurusunu da zorunlu tutuyor. Faizsiz nakit avans genellikle kredi kartı üzerinden kullandırılırken, bankalar bu yolla kredi kartı kullanımını da artırıyor.

Hangi Banka Ne Kadar Faizsiz Kredi Veriyor?

Türkiye İş Bankası:

Toplam 55 bin TL tutarında faizsiz imkan sunuyor.

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap

Akbank:

Toplam 60 bin TL faizsiz kredi sağlıyor.

6 ay vadeli 35 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

QNB:

6 ay vadeli 75 bin TL yüzde 0 faizli kredi

Alternatif olarak toplam 85 bin TL:

3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

Enpara:

6 aya varan vadeyle 75 bin TL faizsiz kredi sunuyor.

Garanti BBVA:

Toplam 75 bin TL faizsiz imkan sağlıyor.

50 bin TL masrafsız ve faizsiz ihtiyaç kredisi

25 bin TL taksitli nakit avans

DenizBank:

Toplam 90 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.

3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

Albaraka Türk:

Toplam 100 bin TL finansmanı yüzde 0 kâr payı ile sağlıyor.

40 bin TL vade farksız finansman

60 bin TL World Kart ile 6 taksit vade farksız harcama

