Konyalı isme yeniden aynı görev!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünde münhal bulunan Bölge Müdürlüğü görevine Tuncay Karabulut yeniden atandı.

Karabulut yaptığı açıklamada, "İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın takdirleriyle, daha önce de onurla yürüttüğüm İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü görevine yeniden görevlendirilmiş bulunmaktayım. Konya, Aksaray ve Karaman illerimizde, kamu diplomasisi, iletişim stratejileri, kamuoyu bilgilendirme faaliyetleri ve uluslararası tanıtım süreçleri başta olmak üzere, kurumumuzun misyonunu en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” dedi.



Yeni döneme ilişkin açıklamalarda da bulunan Karabulut, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla güçlü bir işbirliği içinde olacaklarını belirterek,

"Bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde yansıtmak, doğru ve hızlı bilgi akışını sağlamak ve basın kuruluşlarımızla olan güçlü işbirliğimizi daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışacağız. Bu kutlu göreve şahsımı yeniden layık gören Sayın İletişim Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm basın mensuplarımızla el birliği içinde, bölgemiz için hayırlı hizmetler üretmeyi temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.





Tuncay Karabulut Kimdir?

1971 yılında Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamlamış olup, doktora eğitimine devam etmektedir. 1994 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik ve yöneticilik görevleri yapan Tuncay Karabulut, yaptığı çalışmalar ve projelerle çeşitli faaliyetlerde bulundu. Karabulut daha öncesinde, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğünde Kurucu Müdür, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Konya Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunarak, yeniden İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü görevine atandı. Karabulut evli ve 3 çocuk babasıdır.

(Ali Asım Erdem)