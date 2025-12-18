CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 18 Aralık 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi?

18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 09.26 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)
Gram (24 Ayar): Alış 5.924,63 ₺ – Satış 6.060,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.253,91 ₺ – Satış 5.409,87 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.224,46 ₺ – Satış 5.261,37 ₺
18 Ayar: Alış 4.166,59 ₺ – Satış 4.786,00 ₺
14 Ayar: Alış 3.373,25 ₺ – Satış 3.805,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 38.478,37 ₺ – Satış 41.180,00 ₺
Ata Beşli: Alış 195.415,61 ₺ – Satış 207.050,00 ₺
Reşat: Alış 39.075,25 ₺ – Satış 41.410,00 ₺
Hamit: Alış 39.075,25 ₺ – Satış 41.410,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 9.531,97 ₺ – Satış 9.975,00 ₺
Yarım: Alış 19.027,63 ₺ – Satış 19.950,00 ₺
Teklik (Tam): Alış 38.189,35 ₺ – Satış 39.900,00 ₺
Gremse (2,5'luk): Alış 95.530,73 ₺ – Satış 99.750,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 186.920,98 ₺ – Satış 186.920,98 ₺
Kaynak: Haber Merkezi