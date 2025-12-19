Konyaspor’un rakibi Kayseri

Konyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor’u ağırlayacak. 20 Aralık Cumartesi günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. Müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasına Kayserispor'u ağırlayacak. Haftaya 16 puanla 12. sırada giren yeşil-beyazlılar, 14 puanla 16. sırada bulunan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 20 Aralık Cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

Düdük Güldibi'de

Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Turgut Doman ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konya'da 2, Kayseri'de 5 eksik

Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor'da stoper Riechedly Bazoer ve orta saha Ufuk Akyol sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Hak mahrumiyeti cezası olan stoper Adil Demirbağ da bu maçta görev alamayacak diğer bir oyuncu olacak. Konuk Kayserispor'da ise sağ bek Burak Kapacak, stoperler Gideon Jung, Majid Hosseini, sol Bek Lionel Carole ve merkez orta saha Yiğit Emre Çeltik sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Kayserispor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Bahadır Han Güngördü (13), savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna (23), Uğurcan Yazğılı (5), Yasir Subaşı (3) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Jinho Jo (21), 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı (7), Melih İbrahimoğlu (77), Enis Bardhi (10) ve Jackson Muleka (40), forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

Kayserispor'un muhtemel 11'i

Karadağlı teknik adam Radomir Dalovic ile 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Kayserispor'un; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin kalesinde Bilal Bayazit (25), savunma 4'lüsünde Aaron Opoku (30), Youssef Ait Bennasser (15), Stefano Denswil (4) ve Ramazan Civelek (28), 2'li ön liberoda Dorukhan Toköz (24) ve Laszlo Benes (8), 3'lü orta alanda Carlos Mane (20), Indrit Tuci (22) ve Miguel Cardoso (7), tekli forvet hattında ise German Onugkha'nın (9) görev alması bekleniyor.

