Başkan Altay 17. Altın Dokunuşlar Festivali’ne katılan herkese teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin Konya'nın önemli kültür ve sanat etkinliklerinden birisi haline dönüştüğünü söyledi.

Festivalde, KOMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı 2025 el emeği ürünün, tematik bir çerçevede ziyaretçilere sunulduğunu anımsatan Başkan Altay, "Festivalimizde ebrudan hat sanatına, tel kırmadan keçeye, halı-kilimden ahşap boyamaya kadar birçok el sanatından oluşan eserler sergimizde yer aldı. 7-17 Aralık tarihleri arasında, başta çocuklar olmak üzere her kesime yönelik çeşitli etkinlikler, söyleşiler, konserler ve atölyeler gerçekleştirdik. Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz festivalimize katılan 184 bin 41 ziyaretçimizin coşkusuna ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Tüm ziyaretçilerimize, sergide ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Altın Dokunuşlar Festivali kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi ve Mevlana Kültür Merkezi'nde Gazze yararına bir de kermes düzenlediklerini, kermeste 2018 yılından bugüne kadar görevi dolayısıyla şahsına takdim edilen hediyelerin yer aldığını belirten Başkan Altay, bu hayır yarışına katılan herkese de ayrıca teşekkür etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu