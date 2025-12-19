GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Bakan Tunç hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girecek adaylara başarılar diledi

Güncelleme Tarihi:

Bakan Tunç hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girecek adaylara başarılar diledi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu hafta sonu gerçekleştirilecek hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girecek adaylara başarılar diledi.

Adalet Bakanı Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirdikleri Hakim ve Savcı Yardımcılığı sisteminin üçüncü sınavının bu hafta sonu gerçekleştirileceğini ifade etti.

Sınav sonucunda 850 adli yargı, 50 idari yargı, 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere toplam 1.000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacaklarını aktaran Tunç, "Adaletin tecellisi yolunda hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter dökecek adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

