Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
