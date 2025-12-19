GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,20
STERLİN
57,45
GRAM
6.043,20
ÇEYREK
9.929,99
YARIM ALTIN
19.762,56
CUMHURİYET ALTINI
39.400,24
GÜNCEL Haberleri

İşyerine silahlı saldırı: 12 el ateş ettiler

İşyerine silahlı saldırı: 12 el ateş ettiler
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir işyeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde bulunan bir işyeri sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Sabah dükkanının kurşunlandığını fark eden işyeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyeri ve çevresinde inceleme başlatırken, yaklaşık 12 kurşunun dükkana isabet ettiği tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER