Kamyonun çarptığı 6 yaşındaki Turgay Ata hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı 6 yaşındaki Turgay Ata hayatını kaybetti
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bisiklet sürerken kamyonun çarptığı Turgay Ata Demir (6), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre yol kenarında bisiklete binen Turgay Ata Demir'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Demir, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Kaynak: DHA

