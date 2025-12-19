Apartmanda yangın: 20’den fazla kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Batman’da 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Apartmanda bulunan 20’den fazla kişi, itfaiye merdivenleri ile kurtarıldı.
Olay Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeni ile çıkan dumanlar tüm katı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale etti. Ekipler merdivenli araçlarla mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye başladı. Binada bulunan 20'den fazla kişi itfaiye merdivenleri ile kurtarıldı.
Dumandan etkilenen vatandaşlar, hazır bekletilen ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı müdahale edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yanının çıktığı evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
